Коммерсантъ FM
Путин в шутку назвал Лаврова империалистом на встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин на саммите в Анкоридже с президентом США Дональдом Трампом перед началом переговоров в шутку назвал империалистом главу МИДа Сергея Лаврова, ранее появившегося перед прессой в свитере с надписью «СССР».

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Как следует из публикации в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина, перед началом переговоров госсекретарь США Марко Рубио обратился к Сергею Лаврову, отметив, что ему «нравится рубашка» российского министра. Владимир Путин иронично отреагировал на слова господина Рубио: «Это намек? Он (Лавров) вам подарит!».

Что происходит после встречи Путина и Трампа на Аляске. Главное

Читать далее

После Сергей Лавров объяснил президенту, что подобный комментарий Марко Рубио связан, видимо, с тем, что по прибытии в США он появился на публике в свитере с надписью «СССР». Тогда Владимир Путин с иронией прокомментировал и эту ситуацию. «Империалист»,— сказал глава государства госсекретарю, указывая на Сергея Лаврова.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.

Фотогалерея

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Российский борт номер один

Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Приветствие

Приветствие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На красной дорожке

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Место встречи

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Формат «три на три»

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начало переговоров

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рукопожатие после пресс-конференции

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Возвращение российской делегации

Возвращение российской делегации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

