Путин в шутку назвал Лаврова империалистом на встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин на саммите в Анкоридже с президентом США Дональдом Трампом перед началом переговоров в шутку назвал империалистом главу МИДа Сергея Лаврова, ранее появившегося перед прессой в свитере с надписью «СССР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Как следует из публикации в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина, перед началом переговоров госсекретарь США Марко Рубио обратился к Сергею Лаврову, отметив, что ему «нравится рубашка» российского министра. Владимир Путин иронично отреагировал на слова господина Рубио: «Это намек? Он (Лавров) вам подарит!».

После Сергей Лавров объяснил президенту, что подобный комментарий Марко Рубио связан, видимо, с тем, что по прибытии в США он появился на публике в свитере с надписью «СССР». Тогда Владимир Путин с иронией прокомментировал и эту ситуацию. «Империалист»,— сказал глава государства госсекретарю, указывая на Сергея Лаврова.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.