Reuters: Трамп оказывает давление на Украину

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Украину с целью добиться мирного соглашения после встречи на Аляске, сообщает Reuters.

«Президент Трамп давит на Украину, чтобы добиться соглашения после встречи с Владимиром Путиным в пятницу на Аляске», — говорится в материале агентства.

Что происходит после встречи Путина и Трампа на Аляске. Главное

18 августа господин Трамп будет принимать в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского. Американского издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что президента США намерен в августе договориться о встрече президентов России и Украины для урегулирования вооруженного конфликта.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже Андрея Колесникова.

