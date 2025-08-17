Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Соревнования на лодках «Дракон»

Традиционный китайский праздник с гонками на лодках в Казани

17 августа 2025 года на озере Нижний Кабан у Театра им. Галиаскара Камала прошли соревнования на лодках-драконах. В гонках участвовали 18 команд. Организатором выступила Федерация гребли Татарстана в рамках делового форума «Ростки». Лодки-драконы — традиционный вид гребных судов, особенно популярный в Китае. Гонки на них регулярно проводятся во время праздника Дуаньу (Фестиваль лодок-драконов), который входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

