17 августа 2025 года на озере Нижний Кабан у Театра им. Галиаскара Камала прошли соревнования на лодках-драконах. В гонках участвовали 18 команд. Организатором выступила Федерация гребли Татарстана в рамках делового форума «Ростки». Лодки-драконы — традиционный вид гребных судов, особенно популярный в Китае. Гонки на них регулярно проводятся во время праздника Дуаньу (Фестиваль лодок-драконов), который входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 24 Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Соревнования на лодках «Дракон». Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов