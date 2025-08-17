Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко днем 17 августа провели телефонные переговоры, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Содержание переговоров не раскрывается. Накануне Владимир Путин собрал в Кремле членов правительства, которым рассказал об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. До начале этой встречи господин Трамп созванивался с Александром Лукашенко.

Встреча президентов РФ и США прошла на военной базе в Анкоридже. После нее Дональд Трамп сообщил, что сделка по урегулировании конфликта на Украине пока не достигнута, осталось два-три вопроса, которые еще предстоит обсудить. 18 августа в Вашингтоне господин Трамп будет принимать президента Украины Владимира Зеленского.