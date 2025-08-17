В Самарскую область приехала делегация из Оренбуржья во главе с врио губернатора

Сегодня, 17 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принимает принимает делегацию из Оренбургской области во главе с врио губернатора Евгением Солнцевым. Об этом глава Самарской области сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Вячеслава Федорищева, во время встречи обсудили направления сотрудничества: беспилотная авиация (особенно в сельском хозяйстве), увеличение поставок самарских опрыскивателей «Туман» для аграриев Оренбуржья, увеличение турпотоков. Также обсудили вопросы культуры, спорта и образования и договорились «активизировать обмены и в этих сферах».

Руфия Кутляева