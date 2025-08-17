Пенсионерка передала мошенникам 50 млн рублей от проданных квартир в Москве

Пенсионерка из Москвы за полгода передала телефонным мошенникам 1,1 млн руб., а также деньги от четырех проданных квартир. Ущерб превышает 50 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленник позвонил 78-летней женщине под видом участкового и предупредил, что ей могут звонить мошенники. «Введенная в заблуждение потерпевшая поверила, а когда ей позвонили соучастники псевдосиловика и начали требовать деньги, тут же связалась с ним»,— говорится в заявлении.

Выдававший себя за участкового мошенник попросил женщину выполнять указания злоумышленников, чтобы правоохранители смогли их задержать. Пенсионерка взяла из дома 800 тыс. руб. и положила их в почтовый ящик по адресу, который передали мошенники. Затем она так же передала еще 300 тыс. руб.

После женщине сказали, что нескольких преступников уже поймали, но для установления остальных нужно продолжить операцию. Пенсионерка продала квартиры на улице Санникова и в Чукотском проезде и еще две квартиры на улице Беломорской. Полученные деньги она передала мошенникам.

Жертва поняла, что ее обманули, когда мошенники попросили оформить ренту на ее квартиру в Московской области. Установление обстоятельств контролирует прокуратура. В пресс-релизе отмечается, что никакие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по телефону не проводятся.