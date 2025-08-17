В Оренбурге пройдет XXII межрегиональный фестиваль казачьей культуры

В Оренбурге и на Большой поляне в Илекском районе 22 и 23 августа будет проходить казачий праздник «Оренбург — форпост России» в выставочном комплексе «Салют, Победа!». Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

В пятницу, 22 августа, в выставочном комплексе «Салют, Победа!» запланированы выступления Троицкого казачьего хора из Челябинской области, казачьего хора «Елизаветинцы» из Краснодарского края, Государственного ансамбля песни и танца «Ставрополье», солистки из Тюмени Анастасии Тилиной, а также народного ансамбля казачьей песни «Яик» из Оренбургского района. Концертная программа начнется в 18:00 (MSK+2).

В субботу, 23 августа, фестиваль продолжится с 11:00 в Илекском районе близ реки Урал (7-й километр трассы Илек — Ташла — Соболево).

Во время фестиваля будет работать интерактивная площадка — казачья улица с традиционными куренями. Будут проходить театрализованные представления и мастер-классы, которые познакомят гостей с казачьими традициями и обрядами. Вход на мероприятия свободный.

Руфия Кутляева