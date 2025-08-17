Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пермские водники стали бронзовыми призерами первенства страны

Сборная Пермского края заняла третье место на чемпионате России по спортивному туризму (дистанция водная). Атлеты Ярослав Емельянов, Матвей Матвеев, Евгений Назаров и Матвей Плеханов стали бронзовыми призерами в прохождении дистанции на четырехместном катамаране. Соревнования проходили в подмосковном канале для гребного слалома в поселке Богородский (Подмосковье).

Фото: Участники соревнований «Мажой-ралли» среди спортсменов-водников. Фото - группа ВК «Мажой-ралли».

Напомним, в мае этого года сборная Пермского края одержала  в межрегиональных соревнованиях «Мажой-ралли» памяти мастера спорта Юрия Снегиря. Пермяки Максим Краснов, Максим Казанцев, Николай Могилевцев и Дмитрий Поздяев прошли маршрут высшей категории сложности за 1 час и 32 минуты. Они опередили команды из Новосибирской, Челябинской и Иркутской областей, а также Алтайского края.