Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обсудил с руководством компании «ТриА Девелопмент» строительство в регионе трех придорожных отелей, сообщил он в telegram-канале. По его словам, инвестиции составят 660 млн руб.

«ТриА Девелопмент» планирует построить три отеля в Свердловской области

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера «ТриА Девелопмент» планирует построить три отеля в Свердловской области

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

«Поручил Агентству по привлечению инвестиций Свердловской области совместно с компанией рассмотреть земельные участки для размещения новых объектов»,— написал Денис Паслер.

Сеть «ТриА Девелопмент» насчитывает 12 отелей в крупных регионах России, еще 10 — в процессе проектирования и строительства.

«Все отели сети строятся по типовому проекту — это позволяет сократить сроки работ до восьми месяцев. В каждой гостинице по два этажа и 49 номеров. В номерах могут разместиться до трех человек. Питание доступно в любое время суток, что отлично подходит автопутешественникам»,— отметил Денис Паслер.

Глава региона напомнил, что месяц назад была запущена высокоскоростная магистраль М-12, которая значительно стимулирует развитие туризма и деловую активность.

