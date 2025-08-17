Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Проваленная миссия Трампа»

The Washington Post, Der Spiegel и другие издания вынесли окончательный вердикт по саммиту на Аляске

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже продолжает активно обсуждаться в мире. Почти единодушным стало мнение о том, что победителем из Анкориджа улетел российский президент. Что же до американского, то, по мнению медиа разных стран, он проявил свою беспринципность, саммит провалил, а в Вашингтон вернулся слабее, чем из него уезжал.

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

The Washington Post (Вашингтон, США)

Саммит Трампа с Путиным не был катастрофой, но стал поражением США

Это не было Ялтой 1945 года, когда Рузвельт и Черчилль передали под советское господство Восточную Европу (правда, у них не было особого выбора). Это не было Веной 1961 года, когда Никита Хрущев, не слишком впечатленный молодым американским президентом Джоном Ф. Кеннеди, почувствовал себя настолько сильным, что построил стену, разделив Берлин, и развернул ядерные ракеты на Кубе. Это не было даже 2018 годом в Хельсинки, когда Трамп унизил себя и свою страну, приняв уверения Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года… Лучшее, что можно сказать про саммит на Аляске,— то, что могло быть и хуже.

Что происходит после встречи Путина и Трампа на Аляске

Читать далее

Time (Нью-Йорк, США)

Путин получил три важных подарка от Трампа в Анкоридже. Но переговоры не закончены

Путин прибыл на Аляску, желая углубить раскол между США и их союзниками. Он привез с собой на саммит ведущих экономических советников, надеясь на обсуждение более широких вопросов американо-российских отношений, включая нормализацию дипломатических и торговых связей. Но более широкого диалога не случилось. Трамп сказал, что и не случится, пока «мы не решим вопрос с войной». При всем этом Путин может говорить о трех важных «победах» по итогам своего визита на Аляску. Первый — согласие Трампа перестать настаивать на переговорах о перемирии и непосредственно двинуться в сторону более широкого разрешения (конфликта.— “Ъ”)… Второй победой Путина было то, что чего-то не случилось. Он улетел из Анкориджа, не опасаясь «последствий» — ни вторичных санкций, которыми грозил Трамп, ни новых дедлайнов по достижению перемирия. Но, возможно, самым важным подарком было сияние того самого приема с красной ковровой дорожкой. Это стало удивительной формой глобальной реабилитации российского лидера.

El Pais (Мадрид, Испания)

Путин победил на Аляске

Саммит США и России закончился успехом для Кремля и подтверждением беспринципности Трампа. Президент-республиканец прибавил иллюзорные очки на свою карточку кандидата на Нобелевскую премию мира. Он может с большей энергией теперь продвигать свой рассказ о том, какой он неутомимый поборник решения страшных конфликтов. Но реальность состоит в том, что он продемонстрировал слабость лидера, который не только не может выполнить свои угрозы, но и позволяет собой манипулировать настолько, что меняет свои приоритеты за один день: он больше не ищет перемирия, но сразу полномасштабного мирного соглашения. Как того и требовал Путин.

L’Express (Париж, Франция)

Чем запомнился саммит Трампа и Путина на Аляске

Украина и европейцы надеялись, что убедили Дональда Трампа в среду добиваться от Владимира Путина перемирия как предварительного условия переговоров по прекращению войны… Оказалось, что надеялись зря. И это победа для Владимира Путина, чьи войска в последнее время значительно продвинулись на востоке Украины.

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Проваленная миссия Трампа

Трамп вернулся в Вашингтон не триумфатором, каким он хотел себя показать. Наоборот, он понимает, что проблемы, от которых он пытался отвлечь внимание Аляской, ни в коем случае не забыты. Присутствие военных в столице. Облавы на мигрантов. Противоречивая история с пересмотром границ избирательных округов в пользу республиканцев и, превыше всего, его бывшие отношения с секс-преступником Джеффри Эпштейном. Саммит, предполагалось, все это отправит в небытие, но он провалился.

Подготовил Николай Зубов

Фотогалерея

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Российский борт номер один

Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Кортеж президента США

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Подготовка к встрече на аэродроме

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Приветствие

Приветствие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

На красной дорожке

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Место встречи

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Формат «три на три»

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Тележурналисты проверяют связь

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Обстановка перед переговорами

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Начало переговоров

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Рукопожатие после пресс-конференции

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Возвращение российской делегации

Возвращение российской делегации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

