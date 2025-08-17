«Проваленная миссия Трампа»

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже продолжает активно обсуждаться в мире. Почти единодушным стало мнение о том, что победителем из Анкориджа улетел российский президент. Что же до американского, то, по мнению медиа разных стран, он проявил свою беспринципность, саммит провалил, а в Вашингтон вернулся слабее, чем из него уезжал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Саммит Трампа с Путиным не был катастрофой, но стал поражением США

Это не было Ялтой 1945 года, когда Рузвельт и Черчилль передали под советское господство Восточную Европу (правда, у них не было особого выбора). Это не было Веной 1961 года, когда Никита Хрущев, не слишком впечатленный молодым американским президентом Джоном Ф. Кеннеди, почувствовал себя настолько сильным, что построил стену, разделив Берлин, и развернул ядерные ракеты на Кубе. Это не было даже 2018 годом в Хельсинки, когда Трамп унизил себя и свою страну, приняв уверения Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года… Лучшее, что можно сказать про саммит на Аляске,— то, что могло быть и хуже.

Путин получил три важных подарка от Трампа в Анкоридже. Но переговоры не закончены

Путин прибыл на Аляску, желая углубить раскол между США и их союзниками. Он привез с собой на саммит ведущих экономических советников, надеясь на обсуждение более широких вопросов американо-российских отношений, включая нормализацию дипломатических и торговых связей. Но более широкого диалога не случилось. Трамп сказал, что и не случится, пока «мы не решим вопрос с войной». При всем этом Путин может говорить о трех важных «победах» по итогам своего визита на Аляску. Первый — согласие Трампа перестать настаивать на переговорах о перемирии и непосредственно двинуться в сторону более широкого разрешения (конфликта.— “Ъ”)… Второй победой Путина было то, что чего-то не случилось. Он улетел из Анкориджа, не опасаясь «последствий» — ни вторичных санкций, которыми грозил Трамп, ни новых дедлайнов по достижению перемирия. Но, возможно, самым важным подарком было сияние того самого приема с красной ковровой дорожкой. Это стало удивительной формой глобальной реабилитации российского лидера.

Путин победил на Аляске

Саммит США и России закончился успехом для Кремля и подтверждением беспринципности Трампа. Президент-республиканец прибавил иллюзорные очки на свою карточку кандидата на Нобелевскую премию мира. Он может с большей энергией теперь продвигать свой рассказ о том, какой он неутомимый поборник решения страшных конфликтов. Но реальность состоит в том, что он продемонстрировал слабость лидера, который не только не может выполнить свои угрозы, но и позволяет собой манипулировать настолько, что меняет свои приоритеты за один день: он больше не ищет перемирия, но сразу полномасштабного мирного соглашения. Как того и требовал Путин.

Чем запомнился саммит Трампа и Путина на Аляске

Украина и европейцы надеялись, что убедили Дональда Трампа в среду добиваться от Владимира Путина перемирия как предварительного условия переговоров по прекращению войны… Оказалось, что надеялись зря. И это победа для Владимира Путина, чьи войска в последнее время значительно продвинулись на востоке Украины.

Проваленная миссия Трампа

Трамп вернулся в Вашингтон не триумфатором, каким он хотел себя показать. Наоборот, он понимает, что проблемы, от которых он пытался отвлечь внимание Аляской, ни в коем случае не забыты. Присутствие военных в столице. Облавы на мигрантов. Противоречивая история с пересмотром границ избирательных округов в пользу республиканцев и, превыше всего, его бывшие отношения с секс-преступником Джеффри Эпштейном. Саммит, предполагалось, все это отправит в небытие, но он провалился.

Подготовил Николай Зубов