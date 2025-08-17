Белый дом назвал смешным сообщение NPR о забытых документах в отеле на Аляске

Белый дом отверг обвинения радиостанции NPR в нарушении безопасности после находки документов в гостинице Анкориджа. Документы, предположительно принадлежавшие Госдепартаменту США, касались встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала публикацию NPR смешной и обвинила радиостанцию в попытках создать сенсацию из незначительных материалов, передает ABC. По ее словам, из-за подобных расследований NPR утратило доверие и лишилось финансирования.

Ранее NPR сообщило, что восемь страниц с пометками Госдепартамента были найдены в принтере гостиницы Hotel Captain Cook. В документах содержались расписание саммита, состав делегаций и меню обеда. NPR считает, что это свидетельствует о несоблюдении норм безопасности администрацией Трампа.