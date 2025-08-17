В Бурятии мужчина задержан за стрельбу в магазине

В Улан-Удэ сотрудниками полиции задержан 42-летний местный житель. У него изъят пневматический пистолет. Как сообщает пресс-служба МВД Бурятии, мужчина подозревается в стрельбе из пистолета в общественном месте.

По информации полицейских, вечером 16 августа в одном из магазинов Железнодорожного района Улан-Удэ возник конфликт между посетителями, переросший в потасовку. В ходе драки один из мужчин несколько раз выстрелил из пневматического оружия, «нанес два ранения оппоненту, после чего скрылся с места происшествия».

Пострадавший был госпитализирован. Полиция проводит проверку по факту случившегося, после чего примет «правовое решение».

Влад Никифоров, Иркутск