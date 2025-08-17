В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил ужесточить правила для иностранных рабочих в России. В интервью ТАСС он заявил, что мигранты должны приезжать без семей и покидать страну после завершения работы. Это, по его мнению, поможет решить проблему переполненности детских садов и школ в регионах с высоким числом мигрантов.

Сергей Миронов отметил, что хотя некоторые регионы уже отказались от привлечения мигрантов, в некоторых местах их рабочая сила все еще необходима. В таких случаях он считает, что мигранты должны работать без семей. «Приехали, отработали, получили деньги и уехали. И тогда у нас будет достаточно мест в детских садах и в школах и так далее»,— сказал он.

Политик также подчеркнул, что многие мигранты привозят семьи, что усугубляет ситуацию с местами в образовательных учреждениях. «Многие из приезжающих в Россию граждан зарубежных стран не собираются работать, но они везут сюда семьи»,— добавил он. Ранее в России был принят закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.