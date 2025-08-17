В Региональном центре закупок Чувашии за неделю объявили 305 госзакупок на 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы республики по конкурентной политике и тарифам.

В Чувашии за неделю объявили 305 госзакупок на 1 млрд рублей

Крупнейшей стала закупка препарата Йопромид с начальной ценой 93,5 млн руб.

Самой эффективной закупкой недели стал тендер на ремонт автомобильной дороги Чебоксары — Сурское, ведущей к границе с Ульяновской областью. Работы планируют провести на участке от 18+400 до 27+400 км. Исходная стоимость контракта составляла 138,1 млн руб., а сумма экономии составила более 37 млн руб. — 26% от первоначальной цены.

Влас Северин