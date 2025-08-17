Госсекретарь Рубио назвал встречу Путина и Трампа очень продуктивной

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа была очень продуктивной, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио в комментарии корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Очень хорошо. Было очень продуктивно, мы надеемся, что да»,— сказал господин Рубио в ответ на просьбу журналиста оценить прошедшую встречу. Корреспондент отметил, что госсекретарь встретил съемочную группу улыбкой.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. После встречи господин Трамп сказал, что сделка не достигнута, есть еще два-три момента, которые нужно обсудить. 18 августа в Вашингтоне он примет президента Украины Владимира Зеленского.