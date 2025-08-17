Житель Курской области погиб при ударе украинского беспилотника

В Курской области на автотрассе между Рыльском и Крупцом украинский дрон атаковал гражданский автомобиль. Погиб местный житель, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Самые искренние соболезнования родным и близким. Это огромная потеря. Нет тех слов, которые позволят заглушить каждую нашу утрату…», — написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Мужчина был 1975 года рождения. «Пожалуйста, не рискуйте собой, воздержитесь от поездок в приграничные районы», — призвал врио губернатора местных жителей.