В Казани частично перекроют проспект Альберта Камалеева из-за строительства кабельной канализации. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на неделю частично перекроют проспект Альберта Камалеева

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани на неделю частично перекроют проспект Альберта Камалеева

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения затронут участок в районе дома № 32б с 1 по 7 сентября.

Также с 20 августа по 30 сентября введут ограничения на улице Академика Завойского. Движение будет ограничено в сторону улицы Юлиуса Фучика и проспекта Победы.

Влас Северин