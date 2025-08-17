В Казани на неделю частично перекроют проспект Альберта Камалеева
В Казани частично перекроют проспект Альберта Камалеева из-за строительства кабельной канализации. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
В Казани на неделю частично перекроют проспект Альберта Камалеева
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ограничения затронут участок в районе дома № 32б с 1 по 7 сентября.
Также с 20 августа по 30 сентября введут ограничения на улице Академика Завойского. Движение будет ограничено в сторону улицы Юлиуса Фучика и проспекта Победы.