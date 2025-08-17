Россия передала Ирану подозреваемого в криптовалютных махинациях

Из России экстрадирован на родину гражданин Ирана, подозреваемый в криптовалютном мошенничестве на $36 тыс. Об этом сообщила журналистам на брифинге официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники ФСИН и российского Интерпола МВД передали подозреваемого иранским коллегам в аэропорту Шереметьево. «По версии иранских партнеров, в 2020 году злоумышленник занимался консультированием по вопросам, связанным с криптовалютой»,— сказала госпожа Волк (цитата по ТАСС).

Иранские силовики считают, что фигурант присвоил себе $36 тыс., которые ему передала женщина, желающая воспользоваться услугами криптобиржи. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого объявили в международный розыск. Впоследствии его нашли и задержали в Москве.