Правительство освободила гранты фонда «История Отечества» от налога

Правительство России включил фонд «История Отечества» в перечень организаций, чьи гранты, премии и призы не облагаются налогом на доходы физических лиц. Об этом сообщили в Telegram-канале кабинета министров.

Правительство уточнило, что деятельность фонда связана с популяризацией российской истории в России и за рубежом. Конкурсные проекты с денежными вознаграждениями, которые организует фонд, доступны для участия школьникам, учителям, студентам и краеведам.

Согласно информации на сайте фонда, он был создан в апреле 2016 года по указу президента России Владимира Путина. Среди основных целей поддержки, которые «История Отечества» выделяет для себя: производство фильмов, издание научных трудов, организация археологических экспедиций, выставок и экспозиций.