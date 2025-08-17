В Ессентуках начались всероссийские соревнования по шахматам
В воскресенье в Ессентуках Ставропольского края начались всероссийские соревнования по шахматам. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Ессентуков
В городе проводится этап кубка России среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. В соревнованиях принимают участие дети и подростки из 27 регионов. Мероприятие посетил президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и гроссмейстер среди женщин Мария Фоминых.