В Ессентуках начались всероссийские соревнования по шахматам

В воскресенье в Ессентуках Ставропольского края начались всероссийские соревнования по шахматам. Об этом сообщил глава города Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

В городе проводится этап кубка России среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. В соревнованиях принимают участие дети и подростки из 27 регионов. Мероприятие посетил президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и гроссмейстер среди женщин Мария Фоминых.

Мария Иванова

