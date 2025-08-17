Председателю Пермского гарнизонного военного суда продлили полномочия

Президент Владимир Путин 16 августа подписал указ о назначении Дмитрия Малмыгина председателем Пермского гарнизонного военного суда. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру господина Малмыгина.

Фото: страница Пермского краевого суда на Rutube

Дмитрий Малмыгин был назначен судьей военного суда Пермского гарнизона 30 сентября 1995 года. 19 июня 2019 года указом президента РФ господин Малмыгин назначен председателем Пермского гарнизонного военного суда на шестилетний срок полномочий.