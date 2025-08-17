Издание Wall Street Journal представило два возможных варианта завершения конфликта в Украине, оба из которых предполагают, что Киев может отказаться от некоторых территориальных претензий.

По мнению издания, украинское руководство начало осознавать, что не обладает достаточными военными ресурсами для восстановления прежних границ. Лучшим исходом для Киева и его европейских союзников может быть ограничение российских сил на уже освобожденных территориях, что составляет примерно одну пятую территории Украины.

Wall Street Journal отмечает, что такой сценарий напоминает окончание Корейской войны в 1953 году, после которой Южная Корея оказалась под защитой американских войск. Издание подчеркивает, что этот вариант не будет наиболее благоприятным для России.