Траты жителей Удмуртии на платные услуги возросли в первом полугодии на 14,7%

Населению Удмуртии в первом полугодии было оказано платных услуг на 68,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 0,1% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Удмуртстате. В среднем один житель потратил на платные услуги за январь—июнь 47,9 тыс. руб. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это на 14,7% больше, чем годом ранее.

Чуть более половины объема оказанных населению услуг составили коммунальные (24,9%, 17 млрд руб.), бытовые (15,3%, 10,5 млрд руб.) и транспортные услуги (12%, 8,2 млрд руб.). На платное медобслуживание жители потратили в первом полугодии около 7,9 млрд руб. (11,5%). На телекоммуникационные и образовательные услуги пришлись доли в 8,9 и 7% соответственно (6,1 и 4,8 млрд руб.).

По подсчетам «Ъ-Удмуртия», совокупно на туристическую отрасль, включая услуги и коллективные средства размещения (в общем 3,7%), жители региона потратили в январе—июне 2,5 млрд руб. Учреждения культуры оказали населению услуг на 1,6 млрд руб. (2,4%). На жилищные и прочие услуги пришлись доли в 5,8 и 8,5% (4 и 5,8 млрд руб. соответственно).