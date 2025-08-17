В Самарской области возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков

Отделение дознания ОМВД России по Жигулевску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) в отношении жителя города. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея

Согласно информации ведомства, в июле в оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков поступило сообщение о причастности к противоправной деятельности местного жителя 1982 года рождения, который ранее неоднократно был судим за хранение запрещенных веществ. Полиция остановила мужчину на улице, чтобы проверить полученные сведения. У него были явные признаки опьянения, он давал сбивчивые, не соответствующие контексту ответы на поставленные вопросы, нервничал.

Фигурант отказался пройти медицинское освидетельствование. После этого оперативники задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции. Полицейские обнаружили и изъяли у задержанного сверток бумаги с порошкообразным веществом. Житель Жигулевска сообщил, что это мефедрон для личного употребления.

Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством в значительном размере. За невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования (ст.6.9 КоАП РФ) суд назначил злоумышленнику наказание в виде ареста на сутки. Расследование уголовного дела продолжается.

Руфия Кутляева