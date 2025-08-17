В Татарстане в результате ДТП погиб 15-летний водитель

В Спасском районе Татарстана в результате ДТП погиб 15-летний водитель автомобиля «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Авария произошла на автодороге Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай 17 августа около 00:25.

По предварительным данным, подросток за рулем не выбрал безопасную скорость движения. Машина съехала с дороги и перевернулась. Водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи. Пассажир, 24-летний мужчина, получил травмы.

Влас Северин