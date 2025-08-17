Силы ПВО отразили атаку дронов на предприятие в Нижегородской области

В ночь с 16 на 17 августа ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками предприятие в Нижегородской области, но налет был отражен. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин

«По предварительным данным пострадавших нет»,— подчеркнул господин Никитин.

Минобороны РФ отчиталось в Telegram-канале о перехвате и уничтожении 46 беспилотников за ночь с 22:55 до 6:00 мск. 14 дронов были сбиты над территорией Нижегородской области. Еще 16 — над Белгородской, 9 — над Воронежской, 3 — над Брянской, по одному — над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской.