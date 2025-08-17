В Челябинске два человека пострадали в ДТП на Свердловском проспекте

В Челябинске вечером 16 августа на Свердловском тракте произошло ДТП. Автомобиль врезался в столб. В результате аварии пострадали два молодых человека, сообщает пресс-служба областной ГАИ.

По данным полиции, 20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и врезался в электроопору рядом с домом 18Б. Водитель и его 19-летний пассажир получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия.