На северо-западе Челябинска 16 человек задержаны в ресторане национальной кухни

В Челябинске полиция провела рейд в национальном ресторане, задержав 16 человек, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Операция прошла в Курчатовском районе с участием ФСБ, МВД и Росгвардии.

Среди задержанных двое лишены гражданства РФ, но не покинули страну. Они будут выдворены. Еще 14 человек доставлены в полицию за нарушения миграционного законодательства.

В полиции уточнили, что все задержанные проверены на причастность к преступлениям, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет. Мероприятия по проверке мест пребывания иностранных граждан продолжаются.