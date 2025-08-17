В России с 1 сентября введут новые критерии для изъятия бесхозных земель

С 1 сентября вступают в силу новые правила изъятия бесхозных земельных участков, сообщил «РИА Новости» Сергей Колунов, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Одним из оснований для изъятия станет отсутствие построек на участке. Для земель под строительство срок составляет пять лет, для индивидуального жилищного строительства — семь лет.

Участки также могут изъять, если более половины их территории захламлены отходами и мусором, и эта проблема не устранена в течение года.

Изъятию подлежат участки с ненадлежащим состоянием построек — отсутствием окон или зарастанием сорняками. Если более половины площади участка покрыта сорняками выше одного метра, и это не устранено в течение года, участок также могут изъять.

Сергей Колунов подчеркнул, что изъятие — крайняя мера. Собственникам дадут возможность устранить нарушения. Они также могут обратиться в суд для продления срока на устранение проблем.