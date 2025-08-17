В Нязепетровске владелице вернули старинную украденную икону

В Нязепетровске полиция вернула владелице старинную икону, украденную из ее дома. Стоимость святыни оценили в 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба управления МВД России по Челябинской области.

После сообщения о краже полицейские быстро начали расследование. Вскоре они задержали 32-летнего мужчину, который признался в совершении преступления и сообщил, что передал икону скупщику. 8 июля икона Казанской Божьей Матери была изъята у покупателя.

Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что икона имеет особую художественную ценность, что привело к переквалификации дела. После завершения всех процедур икона была возвращена владелице.