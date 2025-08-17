В Оренбуржье полиция выявила нелегальных мигрантов, работающих на стройке

В Гае на одном из строящихся объектов полиция обнаружила иностранных рабочих, работающих незаконно. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

По данным ведомства, в отношении пяти человек составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 18.10, 18.15, 18.8 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности, незаконное привлечение к трудовой деятельности, нарушение правил въезда в РФ или правил пребывания). Также к ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ привлечен индивидуальный предприниматель за незаконное привлечение в трудовой деятельности мигрантов.

Материалы направлены в Гайский городской суд для рассмотрения и принятия решения.

Руфия Кутляева