В Белгороде из-за угрозы атак дронов приостановили работу ТЦ и рынки

В Белгороде временно закрыты торговые центры и рынки из-за угрозы атак беспилотников вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegam-канале.

«Сегодня в городе Белгороде крупные торговые центры и большие рынки, к сожалению, работать не будут. Понимаем, что это скопление людей, а, значит, опасность нахождения в этих местах и возможность нанесения ударов противником»,— написал он.

С 18 августа бюджетные учреждения города будут работать в дистанционном режиме. Мэр Белгорода Валентин Демидов будет определять порядок работы подведомственных учреждений и предприятий. Решение о формате работы частных организаций будут принимать их руководители.