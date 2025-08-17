В Оренбуржье грузовой поезд столкнулся с автомобилем

В воскресенье, 17 августа, в 01:45 (MSK+2) произошло столкновение грузового поезда с автомобилем марки ВАЗ-2110 в районе регулируемого железнодорожного переезда, на 1252 км перегона ст. Колтубанка — ст .Елшанка. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Фото: пресс-служба ЗМСУТ СК России Фото: пресс-служба ЗМСУТ СК России

По данным надзорного ведомства, автомобиль получил значительные повреждения кузова. Водитель доставлен в медицинское учреждение. Оренбургская транспортная прокуратура устанавливает причины происшествия и проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Руфия Кутляева