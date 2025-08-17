В Прикамье в результате ДТП погибли два человека

17 августа на автодороге «Пермь-Березники» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает госавтоинспекция по региону. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Рено». В результате водитель, допустивший выезд, и пассажир погибли на месте. Еще один пассажир лады, а также три человека, находившиеся в «Рено» получили травмы и были госпитализированы.

