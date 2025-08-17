В казанском аэропорту задержаны более десяти рейсов, еще три рейса отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. Утром в воздушной гавани столицы Татрстана более чем на час вводился режим «Ковер».

В аэропорту Казани задержали более десяти рейсов, еще три — отменили

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В аэропорту Казани задержали более десяти рейсов, еще три — отменили

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вылет в Нарьян-Мар перенесен на 9:00 вместо 6:35. Два рейса в московское Шереметьево задержаны: один с 6:45 на 9:30, другой с 10:25 до 12:25. Вылет в Мурманск отложен на 11:25 вместо 9:30. Самолет в Санкт-Петербург отправится в 12:10 вместо 9:40, а рейс в Сочи — в 11:20 вместо 9:50. Также задержаны два вылета в Анталью.

Задерживаются также рейсы из Астаны, Стамбула, Самары, Томска, Омска, Новокузнецка, Сочи, Бишкека, Антальи и Шереметьево. Отменен вылет рейсов SU 1271 и SU 1270 в Шереметьево и в обратном направлении, а также рейс N4 1488 из Бишкека.

В Республике Татарстан объявили беспилотную опасность в 3:39, в 7:39 режим отменили. В 5:30 для казанского аэропорта вводился режим «Ковер», но с 6:50 ограничения сняли.

Влас Северин