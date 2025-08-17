Минобороны Белоруссии предупредило о воздушной активности НАТО

Начальник штаба управления авиации и первый заместитель начальника авиации Беларуси Андрей Рачков сообщил о напряженной ситуации в воздушном пространстве страны из-за активности НАТО. В интервью «ВоенТВ» он отметил, что контроль за воздушным пространством стал сложнее из-за частых полетов разведывательной авиации НАТО.

Господин Рачков подчеркнул, что количество вылетов над территорией НАТО достигает 6-8 в сутки, а иногда увеличивается до 12. Он добавил, что наблюдаются групповые полеты тактической авиации, включая ВВС Польши и других стран НАТО, с использованием аэродромов в Польше и странах Балтии, передает ТАСС.

Господин Рачков также сообщил о полетах легкомоторной авиации, вертолетов и беспилотников вдоль государственной границы Беларуси. По его мнению, эти полеты направлены на анализ ситуации в Беларуси и демонстрацию обеспокоенности НАТО уровнем боевой подготовки страны.