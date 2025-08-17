Прокуратура контролирует проверку по ДТП с двумя погибшими в Волгограде

Прокуратура Центрального района Волгограда контролирует ход процессуальной проверки по факту ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла примерно в 23:45 накануне, 16 августа, на ул. Набережной в районе моста через Волгу. Там 30-летний водитель мотоцикла сбил пересекавшего проезжую часть 47-летнего пешехода. Оба они погибли.

Надзорное ведомство проверит законность принятого по итогам проверки решения. На место происшествия выезжал и.о. прокурора Центрального района Владимир Левин.

Павел Фролов