Житель Нарвы Вячеслав Сорокун оштрафован за рыбалку на лодке с символикой гвардии СССР, сообщило издание Narvanews. Инцидент произошел на реке Нарова, где эстонские пограничники заметили знаки на его лодке. По словам Сорокуна, эти знаки находились на лодке более десяти лет и ранее никого не привлекали.

Пограничники потребовали снять символику, но господин Сорокун отказался и выбросил знаки в воду. В протоколе указано, что демонстрация этих знаков может быть расценена как поддержка агрессии Российской Федерации и нарушение общественного порядка.

Вячеслав Сорокун не согласился с пограничниками, заявив, что считает знаки советской гвардии частью исторического наследия. По данным Narvanews, его ждет административное разбирательство и возможный штраф.