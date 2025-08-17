Израиль нанес удары по энергетическому объекту хуситов в Йемене

В ответ на обстрелы Израиль нанес удар по энергетическому объекту хуситов в районе Саны. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ уточнили, что хуситы действуют под руководством и при финансовой поддержке Ирана, стремясь нанести ущерб Израилю и его союзникам.

Армия Израиля подчеркнула, что хуситы используют морское пространство для террористической деятельности против мировых судоходных и торговых путей. В ЦАХАЛ пообещали противодействовать атакам хуситов.