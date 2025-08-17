СК начал проверку после гибели двухлетнего мальчика в бассейне под Астраханью

Икрянинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области приступил к процессуальной проверке по факту гибели двухлетнего мальчика в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Трагедия произошла накануне, 16 августа, в поселке Караагаш Наримановского района. Оставшийся без присмотра родителей двухлетний мальчик упал в бассейн в частном доме и утонул.

На место происшествия выехала и.о. прокурора Наримановского района. Прокуратура области контролирует ход процессуальной проверки.

Павел Фролов