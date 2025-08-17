В центре Ижевска появится новый мурал, посвященный городу и местным оружейникам
Новый мурал появится к 265-летию Ижевска на стене здания, расположенного на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Ленина, сообщили в горадминистрации.
Фото: администрация Ижевска
«В основе сюжета — символы города: гроздь рябины и памятник ижевским оружейникам»,— говорится в сообщении. При благоприятной погоде роспись мурала художники завершат ко Дню государственного флага РФ, 22 августа.
Напомним, в 2025 году в столице Удмуртии появились муралы, посвященные Героям СССР Мусе Джалилю, Татьяне Барамзиной и Нине Ульяненко.