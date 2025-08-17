В Ярославле прошел концерт Башмета и стартовал фестиваль «Преображение»

В Ярославле 16 августа состоялся концерт Юрия Башмета с участием артистов балета и начался фестиваль искусств «Преображение», который впервые прошел в Толчковой слободе. Об этом сообщили в правительстве области.

Балет на Советской площади

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Концерт Башмета прошел на Советской площади в рамках губернаторского проекта. Зрителям показали программу, посвященную 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. Ярославцы и гости города услышали отрывки из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

Юрий Башмет во время концерта

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Новинкой для ставшего уже традиционным концерта стало выступление на двухуровневой сцене: на одном уровне играл оркестр, на другом — выступали артисты балета, в том числе прима-балерина Большого театра Алена Ковалева. Вел концерт актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Гордин.

Игорь Гордин

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

XXXIII фестиваль искусств «Преображение» впервые прошел у храма Иоанна Предтечи. Зрители увидели выступление Санкт-Петербургского симфонического оркестра, который играл русскую барочную музыку XVIII-XIX веков. Вел концерт народный артист РФ Андрей Ильин.

Фестиваль "Преображение"

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Алла Чижова