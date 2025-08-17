На Урале ГАИ организовала рейды против использования мототранспорта подростками

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области в выходные дни усилили контроль за использованием мототранспорта несовершеннолетними, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе рейдов выявлены десятки случаев незаконного управления детьми мотоциклами и квадроциклами. Техника изымается и эвакуируется на спецстоянки. За последний месяц эвакуировано более 20 единиц мототранспорта.

«Мы видим, как родители, покупая детям мощные питбайки, даже не задумываются о последствиях. А последствия страшные: с начала года уже 17 детей пострадали в таких авариях»,— подчеркнули в ГАИ. По данным пресс-службы, количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей увеличилось на пятую часть, число пострадавших — почти наполовину. Основная причина — катание вне специально оборудованных площадок.

В Гоавтоинспекции напомнили, что родителям грозит административная ответственность с наложением существенного штрафа, а подростки старше 16 лет могут быть привлечены к ответственности, если у них нет водительского удостоверения.

Алексей Буров