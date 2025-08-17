Рекордный по весу помидор стал победителем ежегодного конкурса в Минусинске

Традиционный «День минусинского помидора» состоялся в Минусинске 16 августа. «Южная столица» Красноярского края считается одним из основных центров возделывания этой культуры в Сибири.

На этот раз победу в конкурсе на самый крупный выращенный томат одержала врач Наталья Сонина. По данным минусинской мэрии, ее помидор сорта «бифштекс альби» весит 2,82 кг. Этот результат стал рекордным за все время проведения конкурса. Вес плодов самого урожайного куста составил 9,385 кг.

Праздник с конкурсом проходит в Минусинске с 2004 года.

Валерий Лавский