Два человека погибли при пожаре в заброшенном доме в Салавате

В ночь на воскресенье в Салавате при пожаре погибли два человека, их личности пока не установлены. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии, в садовом товариществе №14 полностью выгорел заброшенный дом.

«Пожарные МЧС России и "Газпром нефтехим Салават" оперативно ликвидировали возгорание. Однако при разборе завалов были обнаружены тела двух погибших»,— говорится в пресс-релизе.

На месте происшествия работает дознаватель МЧС и следователь.

Наталья Балыкова