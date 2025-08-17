Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода приостановили работу

Росавиация сообщила, что в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода введены ограничения на прием и отправку самолетов. В предыдущий раз они приостанавливали работу 12 августа.

Спустя примерно 25 минут работа аэропорта Нижнего Новгорода была возобновлена. За это время на запасной аэродром ушел один самолет.

Ранее в Татарстане ввели режим угрозы атаки БПЛА. Аналогичное предупреждение действует в том числе в Мордовии, Пензенской, Воронежской, Самарской областях.

