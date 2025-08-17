Футболисты «Сибири» не удержали победу в Астрахани

«Сибирь» сыграла вничью очередной матч в группе «Золото» Второй лиги. Новосибирские футболисты встретились 16 августа в Астрахани с местным «Волгарем».

Гости открыли счет в середине второго тайма, когда Билал Билалов пробил с близкого расстояния в ходе затяжной атаки. На 81-й минуте Амир Ализаде мог удвоить преимущество новосибирцев, но, выйдя один на один с голкипером «Волгаря», не попал в ворота. Через несколько минут хозяева отыгрались, установив окончательный счет — 1:1.

После пятого тура «Сибирь» расположилась на шестом месте с пятью очками. Лидируют же в группе набравшие по девять очков «Тюмень», «Машук-КМВ» (Пятигорск) и московский «Велес».

Валерий Лавский