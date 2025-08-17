Протестующие в Сербии забросали пиротехникой здание правящей партии

В сербском городе Валево протестующие забросали пиротехникой здание администрации города и офис правящей Сербской прогрессивной партии. Полиция задержала 18 человек.

Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что в акции протеста в Валево приняли участие 4 тыс. человек. «В Белграде было около 1,3 тысяч человек, они были агрессивны и закидывали полицию пиротехникой. Один жандарм получил травмы в Валево»,— добавил он (цитата по «Политика»).

Столкновения протестующих и полиции произошли в том числе в городах Боград и Нови-Сад. Президент Сербии Александр Вучич пообещал «сохранить мир и наказать хулиганов».

Протесты в Сербии продолжаются с ноября 2024 года. Причиной стало обрушение бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде, в результате чего погибли 16 человек. Протестующие требуют отставки Александра Вучича и провести досрочные парламентские выборы.