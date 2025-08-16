«Ахмат» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

В субботу, 16 августа, в матче пятого тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» принимал самарские «Крылья Советов». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе «Ахмата» два мяча на счету Эгаша Касинтуры. Еще один гол в активе Мохамеда Конате, реализовавшего пенальти. У «Крыльев Советов» единственный мяч забил Владимир Игнатенко.

«Ахмат» одержал победу во втором матче РПЛ подряд, занимая с шестью очками промежуточное седьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» потерпели первое поражение в чемпионате страны и опустились на пятую позицию, имея восемь баллов.

Андрей Сазонов