Мессенджер Max добавил кнопку «пожаловаться» в чаты пользователей

В мессенджере Max теперь можно обращаться в Центр безопасности с жалобами на пользователей. Для этого в переписках появилась специальная кнопка, сообщает Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России.

«Кнопка "Пожаловаться" позволяет моментально сообщить о противоправном или деструктивном контенте»,— пишет ведомство в своем Telegram-канале. Для этого нужно «зайти в чат с пользователем» и выбрать сообщение, содержащее вредоносную информацию.

На данный момент «пожаловаться» можно на спам, порнографию, ложную информацию, угрозы и экстремизм. На случай, если пользователь не найдет в этом перечне нужную причину для жалобы, разработчики добавили опцию «другое».

В УБК МВД подчеркивают, что в Max осуществлено «круглосуточное реагирование» на подобные запросы.